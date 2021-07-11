В Бельгии женщина заразилась одновременно двумя штаммами коронавируса и умерла

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11 июля 2021, 08:13

фото: pixabay.com

В Бельгии пожилая женщина заразилась одновременно двумя штаммами коронавируса — "британским" и "южноафриканским" и умерла. Женщине было 90 лет. От коронавируса она привиться не успела.

Инцидент произошел в марте в городе Алсте.

Бельгийские ученые сообщили, что невакцинированную женщину в марте госпитализировали. У нее сразу диагностировали COVID-19. Как только женщина попала в больницу, у нее диагностировали хороший уровень кислорода. Но состояние пациентки резко ухудшилось, и через пять дней она умерла,- сообщило агентство Франс Пресс.

Медики определили, что женщина была носителем как штамма "альфа" ("британский" вариант коронавируса), так и штамма "бета" ("южноафриканский" вариант).

Молекулярный биолог Анна Ванкирберген отметила, что в марте в стране циркулировали оба штамма COVID-19, скорее всего, женщина заразилась разными вариантами вируса от двух разных людей.

Вирусолог Лоуренс Янг, профессор молекулярной онкологии в Уорикском университете (Великобритания), заявил, что в заражении более чем одним штаммом коронавируса нет ничего удивительного. По словам Янга, необходимы исследования, влияет ли заражение разными штаммами на клиническое течение COVID-19 и не угрожает ли оно эффективности вакцинации.

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