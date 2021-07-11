Вакцина против COVID-19 «КовиВак» в Москве закончилась за сутки
11 июля 2021, 07:49
В Москве вакцина от коронавирусной инфекции COVID-19 "КовиВак" закончилась за сутки. На сайте столичного градоначальника в ночь на воскресенье опубликовано сообщение: "Вакцины "КовиВак" нет в наличии. Ожидается поставка препарата от Минздрава России".
Вакцину "КовиВак" завезли в Москву в субботу, 10 июля. Можно было привиться этим препаратом в 14 павильонах "Здоровая Москва". Москвичей предупреждали, что количество вакцины ограничено — не более 850 доз на каждом пункте. В субботу в столице стояла жара, но люди занимали очереди, надеясь получить "КовиВак".
В России можно вакцинироваться препаратами "Спутник V", "Спутник-Лайт", "ЭпиВакКорона" или "КовиВак".
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.