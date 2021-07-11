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Вакцина против COVID-19 «КовиВак» в Москве закончилась за сутки

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Вакцина против COVID-19 «КовиВак» в Москве закончилась за сутки
Komsomolskaya Pravda, globallookpress.com

В Москве вакцина от коронавирусной инфекции COVID-19 "КовиВак" закончилась за сутки. На сайте столичного градоначальника в ночь на воскресенье опубликовано сообщение: "Вакцины "КовиВак" нет в наличии. Ожидается поставка препарата от Минздрава России".

Вакцину "КовиВак" завезли в Москву в субботу, 10 июля. Можно было привиться этим препаратом в 14 павильонах "Здоровая Москва". Москвичей предупреждали,  что количество вакцины ограничено — не более 850 доз на каждом пункте. В субботу в столице стояла жара, но люди занимали очереди, надеясь получить "КовиВак".

В России можно вакцинироваться препаратами "Спутник V", "Спутник-Лайт", "ЭпиВакКорона" или "КовиВак".

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