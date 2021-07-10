Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о несостыковке в отчете ОЗХО по отравлению Навального: «Все было разыграно заранее»

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10 июля 2021, 23:02

Фото из открытых источников

Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о нестыковке в отчете Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального.

Захарова в своем Telegram-канале высказала свое подозрение по поводу того, что ОЗХО было отправлено в тот день, когда Навальный был отправлен, сделано чрезвычайно быстро. Она заявила: «20 августа 2020 года российский гражданин Навальный только перелетал из Томска в Омск, а группа ОЗХО была УЖЕ отправлена для оказания технической помощи в связи с подозрением на отравление химическим оружием.»

Дипломат еще раз подчеркнула: «А ведь еще указано, что была «просьба Германии». Вы себе представляете, сколько должно уйти времени на подготовку заявки от государства в ОЗХО с просьбой об оказании помощи в расследовании отравления химическим оружием? И ведь Германия должна была хотя бы что-то иметь в руках, чтобы сделать даже первичные выводы для обращения в ОЗХО.

Учитывая, что группа была направлена 20 августа, подобная заявка должна была прийти раньше этого числа. То есть... до того, как Навальный даже выехал из отеля в сторону аэропорта. Он ещё проснуться не успел 20 августа, а в Берлине должны были уже направить заявку в ОЗХО, чтобы на помощь в этот день была направлена группа по расследованию отравления химическим оружием российского гражданина. И это если берём самый фантастический сценарий экстренного принятия решения и в Берлине, и в ОЗХО. Зная бюрократию немцев, зная бюрократию ОЗХО, представить себе такое можно только в одном случае: все было разыграно заранее.»

Она также добавила, что в ходе заседания в присутствии постоянных представителей стран-членов по рассмотрению отчета об отравлении Навального, российские дипломаты обратились к Гендиректору технического секретариата ОЗХО с вопросом "как такое возможно", но не получили ответа.

Постоянный представитель Германии вспомнила, что канцлер Ангела Меркель 20 августа встречалась с президентом Франции Эмманюэлем Макроном в Брегансоне, которые выразили свою готовность в оказании помощи Навальному.

Мария Захарова считает версию о том, что в ОЗХО «смотрели в этот момент телевизор и восприняли предложение Меркель как сигнал к действию» - враньем.

Напомним, российскому оппозиционеру Алексею Навальному 20 августа стало плохо. Он летал из Томска в Москву, но самолет экстренно остановили в Омске. Политика доставили для лечения в Берлин, там пришли к выводу, что к отравлению оппозиционера причастен ФСБ. В крови Начального нашли яд из группы "Новичок", это также подтвердила ОЗХО.

После выздоровления Навальный еще какое-то время провел в Германии, а по приезду был арестован по делу "Ив Роше" и осужден на два года и восемь месяцев.

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