Ресейл: новая фарцовка

Аргументы Недели → Общество 13+

10 июля 2021, 21:52 Наталья Полянская

Фото из открытых источников

В последние годы рынок ресейла набирает огромные высоты. Молодёжь тянет эту индустрию вперёд за собой. Сленговое слово «ресейл» можно часто услышать, но не все точно понимают что же это такое. В чем заключается идея фарцовки 21 века?

Итак, «ресейл» - это, в первую очередь, перепродажи различных вещей. Это масштабный бизнес, онлайн торговые площадки, современные комиссионки и секонд-хенды.

Суть механизма ресейла довольно проста. Благодаря искусственно созданному дефициту брендовых вещей, люди готовы скупать их намного дороже, чем они есть на самом деле. Главным звеном в иерархии этой системы является так называемый «дроп». Дроп – это выпуск эксклюзивных товаров, редких коллабораций различных элитных брендов в ограниченном количестве. Создавая ажиотаж вокруг лимитированной вещи, магазины получают огромную прибыль. Первыми бегут покупать подобные вещи, конечно же, сами ресейлеры. Они покупают их по начальной стоимости и перепродажи с наценкой. В первые часы дропа за частую лимитированные вещи улетают в руки ресейла. А все остальные, кто не успел купить заветные кроссовки, худи или тишки вынуждены серфить ресейлерские паблики в надежде отыскать заветную вещицу. Также перепродавать можно не только свежие дропы, но и винтажные вещи известных производителей, особенно в 2021 году вошли рарные безделушки из 90-х.

Плюсов у этого явления достаточно. Главным из них можно назвать осознанное потребление и простота заработка. Молодые люди в возрасте от 14 до 25 лет продолжают продвигать ресейл в массы. Все очень просто. Нужно лишь успеть на дроп, купить вещь и найти кому её продать. Найти покупателя можно на специальных онлайн-площадках в социальных сетях. Вещь можно продать намного дороже и выйти в плюс. Получается, ресейлеры зарабатывают на разнице от продажи товара.

Можно ли сравнить ресейл с фарцовкой? Фарцовка, в свою очередь, это подпольная покупка и перепродажи недоступных для простых граждан импортных товаров в советские годы. Но тогда фарца была вытекающими из-за естественного дефицита продукции. Сейчас же дефецит стал искусственным, а фарцовка законной.

Уже сейчас по данным исследований рынок ресейла достигнет 41 миллиарда долларов к 2022 году. Такие цифры сильно меняют модную индустрию. Как будет дальше развиваться ресейл и сможет ли он сместить привычное отношение к брендам и моде остаётся только догадываться.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости