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«Аэрофлот» призвал граждан заранее прибывать в Шереметьево из-за проверок документов на COVID-19

, 22:03 Источник: РИА Новости

«Аэрофлот» призвал граждан заранее прибывать в Шереметьево из-за проверок документов на COVID-19
Boris Babanov/Global Look Press

Компания “Аэрофлот” обратилась к гражданам с просьбой заблаговременно прибывать в Шереметьево в связи с затруднениями на дороге и проверкой документов на коронавирус. В сообщении авиаперевозчика говорится об увеличении времени обслуживания пассажиров на регистрации в терминале D.

Отмечается, что документы проверяют в соответствии с требованиями государства назначения. Это, как подчеркивается, обязанность “Аэрофлота”. В авиакомпании сообщили, что затруднения дорожного движения возможны по причине возведения станции Аэроэкспресса и реконструкции привокзальной площади терминала B.

Некоторое время назад поступала информация о больших очередях в Шереметьево. По словам Анны Захаренковой, директора по связям с общественностью Шереметьево, работа аэропорта осуществляется в стандартном режиме. Она отмечала, что причиной возникновения очередей стали проверки документов на коронавирус.

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