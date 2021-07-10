Инфекционист Тимаков: в России коронавирусом стали заражаться по третьему разу

Аргументы Недели → Общество 13+

10 июля 2021, 21:38

pixabay.com

В российской столице и прочих крупных городах страны наблюдаются рекордные показатели заболеваемости COVID-19. При этом в разных странах мира, включая Россию, специалисты подтверждают случаи заражения коронавирусной инфекцией в третий раз.

По словам инфекциониста Евгения Тимакова, заболевание протекает преимущественно в более тяжелой форме. В ходе пресс-конференции, в рамках которой речь шла об эпидемиологической ситуации на российской территории, он подчеркнул, что “вирус обходит иммунные барьеры и спокойно заражает второй-третий раз”, сообщает "Свободная пресса".

Инфекционист указал на особенность индийского штамма, случаи заражения которым в России стали фиксировать в рамках третьей волны пандемии коронавируса. Он отметил существенное снижение инкубационного периода болезни. В свою очередь Денис Проценко, главврач московской больницы в Коммунарке, заявил, что лишь обязательная вакцинация поможет справиться с пандемией COVID-19.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости