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Инфекционист Тимаков: в России коронавирусом стали заражаться по третьему разу

, 21:38

Инфекционист Тимаков: в России коронавирусом стали заражаться по третьему разу
pixabay.com

В российской столице и прочих крупных городах страны наблюдаются рекордные показатели заболеваемости COVID-19. При этом в разных странах мира, включая Россию, специалисты подтверждают случаи заражения коронавирусной инфекцией в третий раз.

По словам инфекциониста Евгения Тимакова, заболевание протекает преимущественно в более тяжелой форме. В ходе пресс-конференции, в рамках которой речь шла об эпидемиологической ситуации на российской территории, он подчеркнул, что “вирус обходит иммунные барьеры и спокойно заражает второй-третий раз”, сообщает "Свободная пресса".

Инфекционист указал на особенность индийского штамма, случаи заражения которым в России стали фиксировать в рамках третьей волны пандемии коронавируса. Он отметил существенное снижение инкубационного периода болезни. В свою очередь Денис Проценко, главврач московской больницы в Коммунарке, заявил, что лишь обязательная вакцинация поможет справиться с пандемией COVID-19.

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