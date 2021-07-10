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Останемся без овощей: как засуха и жаркий застой влияет на огородников

, 20:48

Останемся без овощей: как засуха и жаркий застой влияет на огородников
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Пока одни наслаждаются жарким летом без дождей, не упуская возможность ездить на природу: купаться, загорать и устраиваться пикники. Огородники в отчаянии пытаются спасти свои труды.

Многим любителям вырастить все свое, а не питаться покупным, без дождей приходится трудно. Полив нужен каждому растению на грядках и очень обильный. Солнце иссушает плодородный слой почвы, делая ее безжизненной, нарушая баланс, который лишает растений достаточных питательных веществ для роста и развития. Но о каких поливах идет речь, если дождей вообще нет.

Засуха убивает, и многие огородники уже не надеются получить удачный урожай к концу сезона. Листья растений обгорают на солнце, завязи опадают, картофель не завязывается, огурцы из-за недостатка воды будут горькими, зелень начинает быстро стрелковаться, а помидоры не достигают своих привычных размеров.

Те, кто заранее позаботился об автоматическом поливе – могут быть спокойны, но большинству приходится по старинки носить воду самостоятельно. Но откуда ее брать – это второй вопрос. Запасов дождевой воды нет, колодцы пересыхают, да и времени на ежедневный полив у многих владельцев просто не хватает. Но если воды не будет достаточно, то никакой пользы для почвы это не принесет. Влага должна поступать на глубину 20-30 см, чтобы корни растений чувствовали себя комфортно и росли вглубь.

Несмотря на засушливость у одних, другие справляются и дают достаточно питательных веществ своим растениям. Но при такой сильной жаре, кажется, что грядкам постоянно не хватает влаги. Но это не так. Переизбыток также опасен, как и нехватка.

Знающий садовод понимает, каким видам культур сколько воды нужно. Но к чему приведет такой засушливый период летних месяцев, сколько это продлится и возможно ли спасти, то, что уже выросло.

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