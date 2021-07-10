В Латвии хотят запретить продажу алкоголя после 20:00

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10 июля 2021, 18:33 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: cоцсети

Видимо, от насущных проблем Латвия начала спиваться: отсутствие у многих работы, непомерные налоги и коронавирус… Правительство страны решило «исправить ситуацию» - запретить продажу алкоголя после 20:00.

С предложением о запрете выступило Министерство здравоохранения Латвии.

В настоящее время в Латвии продажа алкоголя осуществляется до 22:00. После разрешенного времени алкоголь можно купить только в барах, ресторанах, кафе. Там, где можно распивать крепкие напитки на месте.

Министерство здравоохранения хочет более жестко ограничить время продажи алкоголя – до 22:00.

Центр профилактики и контроля заболеваний отмечает, что в Латвии за последние десять лет увеличилось число людей, которые употребляют алкоголь.

В настоящее время, Минздрав Латвии вынесло поправки в закон на общественное обсуждение. После этого правительство страны и Сейм должны будут принять по ним решение.

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