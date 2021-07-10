В Сети распространяют фейки о пропавших без вести южноуральцах при пожарах

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10 июля 2021, 17:50 Анна Поперечная

Фото губернатора Челябинской области

Правительство Челябинской области и региональное ГУ МЧС опровергает эту информацию.

Такую новость опубликовали несколько telegram-каналов. Их авторы утверждали, что 60 жителей села Джабык Карталинского района, пострадавшего от огненной стихии, значатся в списках без вести пропавших.

В правительстве региона и ГУ МЧС заявили, что это не соответствует действительности. Напомним, на Южном Урале ведут борьбу с лесными пожарами. По последним данным, снята угроза населенным пунктам, ситуация стабилизировалась. По словам заместителя министра МЧС России Ильи Денисова, в ликвидации возгораний принимало участие практически четверть федеральной группировки МЧС, дислоцируемой на территории области.

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