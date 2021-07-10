Власти Ростовской области ввели ограничения в местных ресторанах и кафе из-за COVID-19

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10 июля 2021, 17:56 Источник: donland.ru

pixabay.com

На территории Ростовской области с 12 июля начинает действовать запрет на проведение массовых мероприятий. В регионе в связи со сложной ситуацией с COVID-19 вводятся ограничения в кафе и ресторанах.

По информации регионального правительства, изменения утвердил глава области Василий Голубев. Отмечается, что в регионе с указанной даты нельзя проводить массовые мероприятия развлекательного, культурного и зрелищного характера в общественных местах. При этом сообщается, что в области все так же разрешено проводить политические мероприятия, но принимать участие в них не могут более 100 человек.

Кроме того, в регионе нельзя проводить спортивные мероприятия, участниками которых являются зрители. Правило не распространяется на стадион “Ростов-Арена”. Там могут присутствовать 50% зрителей от общей вместимости трибун.

В ресторанах и кафе за одним столиком не разрешается находиться 5 и более людям. Правило не касается членов одной семьи. В ТРЦ не могут принимать посетителей объекты развлечения и досуга, не считая кинотеатров и аквапарков. Но там будут действовать ограничения по количеству посетителей.

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