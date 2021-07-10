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Губернатор Текслер объявил о выплатах пострадавшим при пожарах в Челябинской области по 10000 рублей

, 15:52 Источник: РИА Новости

Губернатор Текслер объявил о выплатах пострадавшим при пожарах в Челябинской области по 10000 рублей
Алексей Текслер, фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Всем пострадавшим от природных пожаров в Челябинской области выплатят по 10000 рублей. Такое заявление сделал глава региона Алексей Текслер.

Он подчеркнул, что выплата будет единовременной. Денежные средства начнут поступать гражданам уже в воскресенье.

По словам губернатора, руководство региона определяет ущерб от пожаров. Кроме того, будут восстанавливать и возводить жилье для тех, кто пострадал.

Текслер отметил, что тем жителям Челябинской области, которые в связи с лесными пожарами лишились своего имущества, выплатят сумму в размере 50000-100000 рублей. Он добавил, что полиция установит, по какой причине погибшего из-за лесного пожара не эвакуировали.

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