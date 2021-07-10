Губернатор Текслер объявил о выплатах пострадавшим при пожарах в Челябинской области по 10000 рублей

Всем пострадавшим от природных пожаров в Челябинской области выплатят по 10000 рублей. Такое заявление сделал глава региона Алексей Текслер.
Он подчеркнул, что выплата будет единовременной. Денежные средства начнут поступать гражданам уже в воскресенье.
По словам губернатора, руководство региона определяет ущерб от пожаров. Кроме того, будут восстанавливать и возводить жилье для тех, кто пострадал.
Текслер отметил, что тем жителям Челябинской области, которые в связи с лесными пожарами лишились своего имущества, выплатят сумму в размере 50000-100000 рублей. Он добавил, что полиция установит, по какой причине погибшего из-за лесного пожара не эвакуировали.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.