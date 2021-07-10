Президент Ирана Роухани допустил обрушение на страну пятой волны COVID-19

Иранский президент Хасан Роухани заявил, что ситуация с коронавирусной инфекцией в стране ухудшилась. При этом он предположил, что на Иран может обрушиться пятая волна заболевания.
По словам Роухани, специалисты отмечают распространение "дельта"-штамма на юго-востоке и юге государства. Руководство Ирана предприняло попытку его купировать, но штамм распространился на остальные провинции, и теперь ситуация с COVID-19 является напряженной.
Президент Ирана призвал придерживаться рекомендаций по предотвращению распространения данного заболевания. При этом, как он подчеркнул, в стране медики в день могут делать прививки 500 000 человек. “Возможно, пятая волна уже началась”,- сказал Роухани.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.