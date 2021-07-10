Президент Ирана Роухани допустил обрушение на страну пятой волны COVID-19

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10 июля 2021, 15:34 Источник: РИА Новости

pixabay.com

Иранский президент Хасан Роухани заявил, что ситуация с коронавирусной инфекцией в стране ухудшилась. При этом он предположил, что на Иран может обрушиться пятая волна заболевания.

По словам Роухани, специалисты отмечают распространение "дельта"-штамма на юго-востоке и юге государства. Руководство Ирана предприняло попытку его купировать, но штамм распространился на остальные провинции, и теперь ситуация с COVID-19 является напряженной.

Президент Ирана призвал придерживаться рекомендаций по предотвращению распространения данного заболевания. При этом, как он подчеркнул, в стране медики в день могут делать прививки 500 000 человек. “Возможно, пятая волна уже началась”,- сказал Роухани.

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