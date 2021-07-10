Детский омбудсмен Кузнецова заявила, что жильё требуется 190 000 сирот в России

В России жилье требуется детям-сиротам в количестве 190 000 человек. Такое заявление сделала Анна Кузнецова, уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка.
Она подчеркнула, что проблему необходимо решать на федеральном уровне. Она провела встречу с волонтерами во время посещения Благовещенска. Там она побывала в пункте временного размещения для эвакуированных из паводковой зоны.
Кроме того, Кузнецова встретилась с Василием Орловым, главой Амурской области. С ним она обсудила тему выдачи жилья детям-сиротам. Она заявила о необходимости попадания проблемы с жильем в разрабатываемые “Единой Россией” программные документы. Также она призвала разработать специальную госпрограмму по обеспечению несовершеннолетних жильем.
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