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Детский омбудсмен Кузнецова заявила, что жильё требуется 190 000 сирот в России

, 15:18 Источник: РИА Новости

Детский омбудсмен Кузнецова заявила, что жильё требуется 190 000 сирот в России
Анна Кузнецова, фото: Kremlin Pool/Global Look Press

В России жилье требуется детям-сиротам в количестве 190 000 человек. Такое заявление сделала Анна Кузнецова, уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка.

Она подчеркнула, что проблему необходимо решать на федеральном уровне. Она провела встречу с волонтерами во время посещения Благовещенска. Там она побывала в пункте временного размещения для эвакуированных из паводковой зоны.

Кроме того, Кузнецова встретилась с Василием Орловым, главой Амурской области. С ним она обсудила тему выдачи жилья детям-сиротам. Она заявила о необходимости попадания проблемы с жильем в разрабатываемые “Единой Россией” программные документы. Также она призвала разработать специальную госпрограмму по обеспечению несовершеннолетних жильем.

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