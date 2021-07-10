Карталинцы несут вещи и продукты питания для погорельцев

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10 июля 2021, 14:39 Анна Поперечная

Фото Андрея Воробьева

Пункты приема помощи организованы в детском саду «Малышок» (здесь же разместились пострадавшие) и в студии детских праздников «Царство Нептуна».

По словам волонтера Кристины Борисенко, все началось с объявления в «ВКонтакте», а вылилось в масштабную благотворительную акцию.

«Мне кажется, в нашем городе не осталось ни одного равнодушного, люди идут сплошным потоком с 10 утра. У пострадавших сгорело все, некоторых привезли даже без обуви», – рассказала Кристина.

Сборы вещей и продуктов будут продолжаться до 20 часов. Волонтер Андрей Воробьев сказал, что в пункт размещения людей в поселке Новокаолиновый вчера удалось увезти крупы и тушенку.

«Сегодня мы организовали совместный сбор с благотворительным фондом «Твори добро», в Новокаолиновый уже уехало три грузовых и два легковых автомобиля. Вечером поедем в Анненское, которое сейчас горит с двух сторон. Им требуются волонтеры для тушения пожаров, мы поможем продовольствием», – отметил Андрей Воробьев.

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