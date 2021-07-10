Экс-участник «Дома-2» Филипп Чубуков найден мёртвым под окнами жилого дома в Москве
10 июля 2021, 14:01
Минувшей ночью тело бывшего участника телешоу «Дом-2» Филиппа Чубукова обнаружили возле дома на Перервинском бульваре в Москве. В полицию обратилась местная жительница, молодой человек лежал под окнами без сознания.
Женщина отметила, что проснулась от громкого хлопка. 28-летний мужчина выпал из окна квартиры на шестом этаже. Инцидент произошел около четырех часов утра.
Очевидцы добавили, что после случившегося на улицу из подъезда выбежал парень – младший брат погибшего.
По данным Телеграм – канала «Life Shot», незадолго до падения Чубуков поссорился с братом, после чего ушел в другую комнату.
Проводится проверка, направленная на выяснение подробностей происшествия.
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