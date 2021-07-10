Андрей Бочкарев: В Щукине приступили к активной фазе строительства школы на 800 мест

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10 июля 2021, 12:37

Фото: Бочкарев А.Ю. Пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы

Заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев сообщил, что в столичном районе Щукино приступили к активной фазе строительства школы на 800 учащихся в рамках комплексного развития территории бывшей промзоны «Октябрьское поле».



«На строительной площадке новой школы на 800 учеников на территории бывшей промзоны «Октябрьское поле» началось активное строительство. Строители завершили подготовительные работы, смонтирован башенный кран, идет устройство монолитной фундаментной плиты будущей школы и ведется устройство монолитных вертикальных конструкций подземной части здания. Общая площадь четырехэтажной постройки составит порядка 13 тыс. кв. м. Школа станет первой в Москве, возведенной в рамках договора о комплексном развитии территорий»,- рассказал Андрей Бочкарев.



Он отметил, что школа, которую планируют ввести в 2023 году, станет частью крупного жилого района на бывшей промышленной территории.



«Всего здесь построят дополнительно еще около 200 тыс. кв. м недвижимости. Весной началось строительство дома на 312 квартир, площадью более 20 тыс. «квадратов». В пристроенном к нему корпусе разместят поликлинику на 100 посещений в смену и стоматологическую клинику на 50 посещений в смену. На «Октябрьском поле» застройщик уже сдал два детских сада. В строительстве и на этапе проектирования еще три дошкольных учреждения. Таким образом, на заброшенных территориях создают всю необходимую для жизни инфраструктуру»,- подчеркнул Андрей Бочкарев.



Генеральный директор компании «РГ-Девелопмент», которая реализует проект, Татьяна Тихонова отметила, что в новой школе оборудуют 32 специализированных класса, обустроят вместительную столовую с кухней полного цикла, актовый зал, студию хореографии и просторный спортзал.



«Прилегающую территорию новой школы на «Октябрьском поле» благоустроят. Создадут физкультурные площадки с игровым и спортивным оборудованием для волейбола, баскетбола, футбола, разместят малые архитектурные формы и высадят зеленые насаждения»,- сообщила Татьяна Тихонова.



Компанией девелопера в рамках реорганизации части промзоны № 41 уже введено в эксплуатацию шесть жилых корпусов и два детских сада. В 2021 году планируется сдать еще два дома и детский сад. Образовательная инфраструктура ЖК «Октябрьское поле» обеспечит качественное дошкольное и среднее образование для более 1,2 тыс. детей.





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