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Советник президента Афганистана рассказал о россиянах, заключенных в афганских тюрьмах

, 12:42

Советник президента Афганистана рассказал о россиянах, заключенных в афганских тюрьмах
Фото: cоцсети

Советник президента Афганистана по национальной безопасности Хамдулла Мохиб рассказал о том, что в афганских тюрьмах содержатся граждане Центральной Азии и в том числе России. Однако он не прокомментировал то, как россияне попали в тюрьму и связаны ли они с террористическими группировками.

В эфире телеканала "Россия 24" Хамдулла Мохиб сообщил: "Мы не ожидаем от России какой-то специальной поддержки. Мы хотим, чтобы у нас было общее понимание угроз, тогда каждый будет выполнять свою часть работы. У нас в заключении, например, находятся граждане России и граждане Центральной Азии. Вам же важно понять, почему эти люди пошли воевать и как это предотвратить в будущем".

По словам советника, Россия может сотрудничать с Афганистаном общей борьбе с терроризмом.

Напомним, организаторы террористической группировки "Талибан"* заявили, что контролируют более 80% территории Афганистана и укрепляют свои позиции на границе с такими государствами-соседями, как Таджикистан. Это вызвало массу паники у действующей власти Афганистана и Таджикистана.

*Запрещенная в Российской Федерации террористическая группировка

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