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В Москве вновь можно привиться против коронавируса вакциной «КовиВак»

, 11:46

В Москве вновь можно привиться против коронавируса вакциной «КовиВак»
медик, фото: pixels.com

В Москве вновь появилась вакцина против новой коронавирусной инфекции «КовиВак». Об этом в субботу, 10 июля, сообщили на сайте столичного мэра Сергея Собянина.

Отмечается, что вакцину «КовиВак» завезли в ограниченном количестве в 14 павильонов «Здоровая Москва». В сообщении говорится, что сделать прививку бесплатно и без записи можно в следующих столичных парках: Фестивальный парк, Парк Горького, сквер у префектуры САО, музей-заповедник «Царицыно», парк Олимпийской деревни, сквер на улице Дружбы, парк «Перовский», ландшафтный заказник «Теплый Стан», сквер у культурного центра «Вдохновение», парк 50-летия Октября, парк имени 850-летия Москвы, Дюссельдорфский парк, парк «Северное Тушино» и Гончаровский парк.

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