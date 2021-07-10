В Челябинской области стремительно разрастается площадь лесных пожаров

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10 июля 2021, 07:52 Анна Поперечная

Фото Людмилы Ковалевой («Южноуральская панорама»)

Огнем охвачено 14 тысяч га, сгорело 71 строение, пострадавших нет.

Напомним, еще вчера речь шла о 4800 га возгораний. Как сообщает пресс-служба правительства, в пунктах временного размещения находятся 179 человек, из них 128 – дети. По информации издания «Карталинская новь», на территории района 5 очагов возгорания, они локализованы, но пока не потушены.

МЧС России увеличило группировку в регионе на 170 человек и 28 единиц техники. К ликвидации привлечены самолёты Ил-76 и Бе-200ЧС, а также вертолет Ми-8 с ВСУ-5 МЧС России. Всего для борьбы с огнем задействовано более 600 человек, 142 единицы техники, 3 воздушных судна и 4 пожарных поезда.

Вчера стало известно, что в регион вылетел заместитель главы МЧС России Илья Денисов. На месте работает и губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Вчера вечером он общался с жителями Карталинского района, которые находятся в пункте временного размещения в Новокаолиновом поселке.

«Людей в беде не бросим. Кров и имущество восстановим», – написал Алексей Текслер в Instagram.

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