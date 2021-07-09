Латвийцы посмеялись над «столбами» мэра Риги

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9 июля 2021, 23:09 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Итак, весь центр Риги «утопает» нынче не только в горшках с кустами, но и столбиках, которые призваны замедлить движение. Их «развелось» столько, что даже скорые не могут подъехать к нужному адресу. А что касается водителей, то те просто в возмущении: проехать или припарковать машину просто невозможно!

Надо отдать должное, что мэр Риги Мартиньш Стакис признал отдельные ошибки в размещении столбиков, но с улиц города они не исчезнут. Почему?

А так решил мэр Риги. По его мнению, недовольство жителей столбиками вызвано отсутствием координации действий: сначала установили столбики, а через какое-то время цветочные горшки, и у жителей сложилось неправильное впечатление о необходимости столбиков.

Но ни горшки, ни «столбики» мэр Риги убирать не собирается. Удивительно, мэр Риги «поставлен» развивать город, улучшать и делать комфортной жизнь людей, но! Г-н Стакис просто, извините, плюет на мнение людей: мол, мы ошиблись, но будет так, как я сказал! Возникает вопрос, а на своем ли месте Мартиньш Стакис? Возможно, его цель – «испоганить» город…

Латвийцы решили ответить мэру Риги… фотожабами! Но лично я думаю, что меры борьбы с таким вредительством прекрасного европейского города должны быть круче, чем фотожабы!

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