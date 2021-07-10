Мечтай по-крупному: каким будет бизнес-клуб «Атланты» через 30 лет

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10 июля 2021, 11:03

Фото: личный архив

В июне у “Атлантов” прошла ежегодная бизнес-встреча, которая открыла новый сезон.

Мероприятие бизнес-клуба поддержала инвестиционная компания “Диверсус Групп”, предоставив на встречу один из своих брендов - витаминизированную воду Glance Essential Aqua, лицом которого является известный хоккеист Евгений Малкин.





Эта мотивирующая встреча собрала большинство резидентов. Чтобы максимально встряхнуться и мыслить по-новому, встречу организовали вне «Дома Атлантов» в творческой космической обстановке.





Идеолог и основатель «Атлантов» Михаил Воронин так прокомментировал встречу:

«Похоже, что всё, что мы делали последние 4 года – это только начало, фундамент отношений на всю жизнь. Нас ждёт удивительный путь. Вместе мы реализуем своё призвание, свою жизненную миссию с поддержкой и в компании своих. Это одна из эволюционных целей Клуба».

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