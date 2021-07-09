Хоккеисты из Митинского детского дома взяли золото на благотворительном турнире по хоккею «Пасуй в будущее»

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9 июля 2021, 19:15

Фото: личный архив

Турнир поддержала компания Диверсус Групп и ее собственный бренд воды Essential Aqua, лицом которого является Евгений Малкин. Стоит добавить, что и Евгений Малкин когда-то был юным хоккеистом, и сегодня является примером для всех детей, увлекающихся этим поистине невероятным видом спорта.





В Москве прошёл благотворительный турнир по хоккею «Пасуй в будущее» для детей-сирот из Тверской, Вологодской и Московской области, а также Республики Татарстан.





В состязании приняли участие хоккеисты в возрасте от 10 до 17 лет из д. Митино (Тверская область) и д. Топорково, г. Лениногорска и Череповца.





Борьба за первое место развернулась на льду между женской хоккейной командой «Северянка» из Череповца и командой «Митино», в которой играли дети, оставшиеся без попечения родителей. Несмотря на то, что ребята из Митинского детского дома давно не тренировались, им удалось обойти юных спортсменок из Череповца и выиграть со счетом 5:1.





Самым ценным игроком благотворительного турнира по хоккею «Пасуй в будущее» 2021 был снова признан Максим Баландин из Тверского детского дома. Стоит отметить, что в 2019 году на этом же турнире Максим тоже показал лучший результат.

Свои награды победители благотворительного турнира по хоккею «Пасуй в будущее» получили из рук президента общественной организации помощи «Под крылом России» Анны Рубайло и известного хоккеиста, обладателя Кубка Гагарина Алексея Сопина.





Благотворительный турнир по хоккею «Пасуй в будущее» проводится Общероссийской общественной организацией помощи «Под крылом России» ежегодно и ставит своей целью пропаганду здорового образа жизни среди детей, имеющих сиротский опыт, а также поддержку ребят, оставшихся без попечения родителей.





«Для наших подопечных хоккей - это не просто спортивная игра. Хоккей - это один из инструментов успешной социализации в обществе, это сильнейшая мотивация для того, чтобы выбрать правильный путь в жизни, наметить здоровые ориентиры и планы на жизнь после выпуска из детского дома», - говорит Анна Рубайло, президент фонда «Под крылом России».

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