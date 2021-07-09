Столичные работодатели могут проверить данные о вакцинации сотрудников

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9 июля 2021, 19:17 Источник: mskagency.ru

Фото: pixabay.com

Руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин сообщил, что сведения о вакцинации сотрудников необходимо предоставить единовременно в период с 1 по 15 июля 2021 года.



«15 июля наступает срок исполнения требований главного государственного санитарного врача по Москве, утвержденных постановлением, по проведению профилактических прививок первым компонентом или однокомпонентной вакциной 60% работников из отдельных отраслей», - сказал Алексей Фурсин.



Он сообщил, что представители бизнеса обращаются в департамент с вопросами о том, как им удостовериться, что их сотрудники действительно прошли вакцинацию.



«Многие вносят сотрудников в списки вакцинированных со слов самих работников. И предприниматели опасаются, что после подачи, во время проверки поданных сведений, эта информация не подтвердится», - отметил Алексей Фурсин.



По его словам, для того, чтобы получить объективную картину о вакцинации на предприятии, нужно подать в кабинете юридического лица или индивидуального предпринимателя на mos.ru текущие данные. После подачи сведений их проверка осуществляется в течение трех рабочих дней.



«При этом каждые четыре часа статистика в личном кабинете обновляется. Таким образом, предприниматели смогут получить уже сейчас объективную картину по вакцинированным сотрудникам и корректировать информацию, добавляя данные. На все вопросы также можно получить ответы на горячей линии для предпринимателей по телефону +7 (495) 197-97-77. Кол-центр работает круглосуточно и без выходных», - заключил Алексей Фурсин.



Ранее сообщалось, что уже 3 млн москвичей привились первым компонентом вакцины от COVID-19.



В Москве на сегодняшний день объемы вакцинации в сутки составляют около 110 тысяч человек. Таким образом, в ближайшие дни число получивших прививку от коронавирусной инфекции превысит 3,5 миллиона человек. Такие данные привел мэр Москвы Сергей Собянин в пятницу в ходе заседания Координационного совета при Правительстве России по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.





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