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Заммэра Владимир Ефимов: С начала года Москва реализовала на торгах 201 помещение по льготной ставке

, 17:52

Заммэра Владимир Ефимов: С начала года Москва реализовала на торгах 201 помещение по льготной ставке

В первом полугодии 2021 года Москва реализовала на торгах по льготной ставке 201 помещение общей площадью 19,2 тысяч квадратных метров. Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов озвучил размер ставок и рассказал, как принять участие в аукционах.

Начальная ставка на торгах, организованных для поддержки малого и среднего бизнеса, составляет от тысячи рублей за квадратный метр в год для подвальных помещений и от 4750 рублей – для помещений на первых этажах и выше, отметил вице-мэр.

«В аукционах для субъектов малого и среднего предпринимательства приняли участие почти 2 тысячи инвесторов. Средняя конкуренция составила 9 участников на лот», – добавил Владимир Ефимов.

Средняя площадь одного лота составила около 95,7 квадратных метров, а средняя стоимость аренды для подвальных помещений и объектов, расположенных в надземной части зданий, – 6,4 тысяч и 12,9 тысяч рублей за квадратный метр соответственно.

Технические характеристики помещений собраны в разделе «Аренда для бизнеса» Инвестиционного портала Москвы. Обязательное условие для участников торгов – быть включенным в реестр субъектов МСП, опубликованном на сайте ФНС, или зарегистрированным в качестве самозанятого гражданина.


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