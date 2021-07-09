Аргументы Недели Общество 13+

В России в 2021 году численность населения может сократиться на миллион человек

, 17:57 Источник: @adnovosti

В России в 2021 году численность населения может сократиться на миллион человек
Фото из открытых источников

Россия вступила в начальную фазу так называемой «демографической ямы», то есть прогрессирующего снижения численности населения вследствие низкой рождаемости в 90-е. Если посмотреть на всю страну в целом, то за 4 месяца 2021 года у нас число умерших превысило число родившихся на 304478 человек. В расчете на год это почти миллион.

Интересна статистика по округам. Например, в ЦФО отрицательный рост численности населения составляет -104449 человек. Москва и Московская область убыли суммарно на 30 тысяч человек. На втором месте по убыли населения стоит ПФО, там за четыре месяца 2021 года разница между умершими и родившимися -72249 человек. На третьем месте ЮФО, где минус 41812 человек. Единственным округом, где население чуть-чуть растет, является СКФО. Да и то, рост там близок к нулевой отметке, округ в плюсе на 9854 человека.

Если вы думаете, что это коронавирус, то ошибаетесь. Он в отчете Росстата идет отдельной строкой и с подтвержденным диагнозом короны как основной причины смерти умерли 13378 человек. Всего же у нас умерли за четыре месяца 2021 года 752106 человек, то есть из-за короны умерли 1,8% от общего числа умерших. Вклад короны в общую структуру смертности можете оценить самостоятельно.

Подробнее о демографической ситуации в России читайте на сайте «Аргументов недели»

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

НХ

Политика

Источник URA.RU сообщил, что власти после выборов проведут серию отставок губернаторов

Источник сообщил, что власти после выборов проведут серию отставок губернаторов

Губернатор Орловской области коммунист Андрей Клычков и губернатор Тамбовской области единоросс Александр Никитин могут быть заменены после выборов осенью. Источник URA.RU сообщил, что к Клычкову и к Никитину есть вопросы у руководства страны.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью

Криминал

Общество