В России в 2021 году численность населения может сократиться на миллион человек

Аргументы Недели → Общество 13+

9 июля 2021, 17:57 Источник: @adnovosti

Фото из открытых источников

Россия вступила в начальную фазу так называемой «демографической ямы», то есть прогрессирующего снижения численности населения вследствие низкой рождаемости в 90-е. Если посмотреть на всю страну в целом, то за 4 месяца 2021 года у нас число умерших превысило число родившихся на 304478 человек. В расчете на год это почти миллион.



Интересна статистика по округам. Например, в ЦФО отрицательный рост численности населения составляет -104449 человек. Москва и Московская область убыли суммарно на 30 тысяч человек. На втором месте по убыли населения стоит ПФО, там за четыре месяца 2021 года разница между умершими и родившимися -72249 человек. На третьем месте ЮФО, где минус 41812 человек. Единственным округом, где население чуть-чуть растет, является СКФО. Да и то, рост там близок к нулевой отметке, округ в плюсе на 9854 человека.



Если вы думаете, что это коронавирус, то ошибаетесь. Он в отчете Росстата идет отдельной строкой и с подтвержденным диагнозом короны как основной причины смерти умерли 13378 человек. Всего же у нас умерли за четыре месяца 2021 года 752106 человек, то есть из-за короны умерли 1,8% от общего числа умерших. Вклад короны в общую структуру смертности можете оценить самостоятельно.



Подробнее о демографической ситуации в России читайте на сайте «Аргументов недели»





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