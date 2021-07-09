Вся страна попрощалась с умершим от коронавируса режиссером Владимиром Меньшовым

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9 июля 2021, 17:15 Турана Гулиева

Фото: twitter.com

Недавно был похоронен автор оскароносного фильма и великий режиссер России и Советского союза - Владимир Меньшов. К кончине его привела коронавирусная инфекция.

Церемония прощания была проведена в московском Доме кино. Отпевание прошло в церкви Покрова Святой Богородицы в Красном селе.

Режиссера похоронили на Новодевичьем кладбище. На церемонии прощания находилась члены семьи Меньшова, которые не могли скрыть слезы утраты.

Напомним, режиссер Владимир Меньшов и его жена Вера Алентова были госпитализированы с COVID-19. Однако Меньшов так и не справился с болезнью.

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