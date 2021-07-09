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Депутата Госдумы от «Единой России» задержали за вождение в пьяном виде и рукоприкладство

, 16:50 Источник: Коммерсантъ — Пермь

Депутата Госдумы от «Единой России» задержали за вождение в пьяном виде и рукоприкладство
Фото из открытых источников

Вчера в центре Перми был задержан депутат Госдумы от «Единой России» Алексей Бурнашов. Сотрудники ГИБДД считают, что он управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Сообщается, что законотворец пытался скрыться от блюстителей порядка, а затем одного из них ударил.

Из отдела МВД депутата отправили в следственный комитет. В отношении его могут возбудить уголовное дело, поскольку сотрудники ГИБДД написали рапорты о том, что он оскорблял их и применял физическую силу. Пермские СМИ сообщили, что от медосвидетельствования Бурнашов отказался, и после следственных действий был отпущен домой.

В этом году Алексей Бурнашов снова участвовал в праймериз «Единой России» по округу №59, но проиграл краевому парламентарию и внештатному советнику губернатора Прикамья Роману Водянову. После этого депутат публично заявлял, что намерен продолжить борьбу за мандат и участвовать в выборах.

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