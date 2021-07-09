Около 80% москвичей жалуются на проблемы со здоровьем во время жары

Аргументы Недели → Общество 13+

9 июля 2021, 14:46

Фото: pixabay.com

Согласно опросу, проведенному Rambler&Co, порядка 80% жителей Москвы сталкиваются с проблемами со здоровьем в жаркую погоду.



По данным опроса, 83% москвичей не любят сильную жару, положительно к ней относятся 13% респондентов. 74% опрошенных сказали, что жара плохо сказывается на их самочувствии, 22% выбрали вариант «Никак не влияет», 4% отметили пункт «Улучшает самочувствие». 80% москвичей сказали, что они испытывают проблемы со здоровьем в сильную жару - это могут быть учащение сердцебиения, отеки, головная боль, повышенная утомляемость, головокружение, затруднение дыхания, проблемы с давлением.



При этом 46% горожан отметили, что они продолжают правильно носить средства индивидуальной защиты в общественных местах, несмотря на сильную жару.



Ранее Гидрометцентр сообщал, что в Москве из-за жаркой погоды объявлен «оранжевый» уровень опасности до вечера субботы.





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