В Норвегии врач объяснил, почему у женщин может увеличиться грудь после прививки вакциной Pfizer

Аргументы Недели → Общество 13+

9 июля 2021, 14:40 Источник: РИА Новости

фото: pixabay.com

В Норвегии женщины, привившиеся от коронавирусной инфекции препаратом Pfizer, делятся в соцсетях о необычных "побочных" явлениях. Пользователь сети из этой страны Эмма написала в TikTok, что через две недели после прививки у нее довольно заметно "выросли" молочные железы.

В комментариях ей ответили аналогичными историями, - сообщает NRK.

Врач Генрих Бакманн пояснил, что при прививке временно увеличиваются лимфатические узлы, поэтому грудь кажется больше. Сотрудник Норвежского агентства лекарственных средств Стейнар Мадсен рассказал, что примерно у 10% вакцинированных женщин в подмышечных впадинах увеличиваются лимфатические узлы. По его словам, из-за этого грудь немного выдвинется вперед, и кажется, будто она стала увеличилась в размере.

В представительстве Pfizer в Норвегии ранее не фиксировали таких реакций, а разработчики вакцины не исключают подобных случаев.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости