На территории Челябинской области введен режим чрезвычайной ситуации

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9 июля 2021, 14:03 Анна Поперечная

Фото Людмилы Ковалевой («Южноуральская панорама»)

Такое решение принято Алексеем Текслером в связи с лесными пожарами в Карталинском и Нагайбакском районах и угрозе населению.

Это необходимо для защиты граждан и имущества от последствий стихии. Сейчас огонь полыхает на общей площади 4800 га (1 очаг в Нагайбакском районе и 2 Карталинском). Сохраняется угроза 4 населенным пунктам: пос. Новокаолиновый (на фото), где находится 232 дома и проживает 1324 человек, пос. Джабык (329 домов, 738 человек), пос. Запасное (152 дома, 318 человек), селу Париж (7 многоквартирных домов и 818 частных. 1712 человек). Жителей Запасного частично эвакуировали ночью, жителей пос. Джабык – днем. Днем 9 июля сюда прибыл губернатор Алексей Текслер.

В поселке Джабык ситуация осложняется сильным ветром. По предварительным данным телеграм-канала «Картновости», сгорело 15 домов.

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