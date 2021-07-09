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Песков считает труднодостижимой идею Поповой вакцинировать от коронавируса всё население России

, 14:12

Песков считает труднодостижимой идею Поповой вакцинировать от коронавируса всё население России
Дмитрий Песков, фото с сайта Кремля

В реальности вакцинация всего населения РФ - весьма труднодостижимый результат. Привить от коронавирусной инфкции COVID-19 в пятницу предложила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в пятницу пояснил, почему идея Поповой сложная.
Пресс-секреталь президента России с сожалением сказал, что, к сожалению, всегда будут оставаться граждане, которые являются антипрививочниками, ковид-диссидентами, вакцинными диссидентами. По мнению Пескова, это своеобразное проявление несознательности.

Он считает, что следует стремиться к тому, чтобы подавляющее большинство населения оказалось вакцинированными. "В идеале, учитывая, что вакцинация является единственным и эффективным способом борьбы с пандемией, хотелось бы, чтобы все оказались привитыми", - сказал Песков.

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