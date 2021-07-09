Олег Докучаев об экозаплыве во Владивостоке: чем дальше от человека – тем чище

Аргументы Недели → Общество 13+

9 июля 2021, 13:36 Валерия Шавельева, Обозреватель отдела Общество

Фото: личный архив

С 1 по 4 июля спортсмены из разных уголков страны проплыли 120 километров вдоль островов залива Петра Великого в честь 161-ой годовщины основания города и 290-го дня рождения Тихоокеанского флота. Главной целью акции стало привлечение внимания к экологическим проблемам водных ресурсов Приморья и России в целом. Участник эстафеты и ее организатор, мастер спорта международного класса Олег ДОКУЧАЕВ, являющийся исполнительным директором Федерации зимнего плавания России, президентом Олимпийского совета Приморского края и начальником Спортивного Центра морской и физической подготовки ЦСКА города Владивостока, рассказал «АН» о том, как это было.



– Олег, почему вы решили организовать этот заплыв?



– Сама идея организации экозаплывов зародилась в моей голове еще в 2009 году. Мы плыли эстафетный марафон по маршруту Благовещенск-Хабаровск и, проплывая место слияния реки Сунгари с рекой Амур, увидели, насколько сильно загрязнена река Сунгари нечистотами. Мы плыли среди сельскохозяйственных сбросов и различных химикатов. Вода была такой грязной, что наши пловцы, возвращаясь на корабль, должны были еще полчаса провести в душе, чтобы отмыть все это. Прошло уже 12 лет и именно с тех пор мы проводим заплывы по разным направлениям каждый год. И обязательно придаем им экологическую направленность.





– Как заплывы могут помочь экологии?



– В 2020 году одним из ключевых моментов послания Владимира Путина Федеральному Собранию стал призыв создать действенную систему экологического мониторинга за воздухом и водой. Экологические проблемы действительно требуют особого внимания. Потому что стоит вопрос о том, какую планету мы оставим своим детям и внукам. Как они будут жить здесь после нас? Мы должны влиять на будущее. И как пловцы, мы решили повлиять на него тоже – во время заплывов мы проводим мониторинг воды. Во всех акциях с нами находятся операторы. Они снимают как все происходит, а по итогу заплыва, в фильмах отражают загрязнения, которые мы обнаружили. Также мы делаем заборы воды, а затем отправляем доклады в разные экологические структуры. И это помогает. Искать сторонников в том числе. Недавно вот нас поддержала Российская экологическая партия «Зеленые». Они оказывают содействие, а еще также как и мы – активисты, ставят перед собой задачу бороться за экологию.



– Как оцениваете чистоту воды по итогу заплыва во Владивостоке?



– Чем дальше от человека и среды его обитания – тем чище вода и окружающая среда. Природа вблизи Владивостока была сильно загрязнена, а дальше – девственно чиста. Вдали цивилизации вода была прозрачнее, в ней было приятно находиться. Когда заплыли, например, в пролив Босфор Восточный – видели масляные пятна и пластик, было некомфортно. И все это мы, конечно, отразим в докладах и будем активно бороться за чистоту природы и дальше.

– Кроме масляных пятен и пластика, что было самым запоминающимся? Если говорить о хорошем.



– Всех участников эстафеты поразила дальневосточная природа, буйство животного мира Японского моря. Возле острова Желтухина на удочку мы поймали сельдевую акулу. Не говоря уже про моллюсков, осьминогов, гребешков и креветок, который встречались нам постоянно. Для жителей других регионов это было в диковинку. Хотя мы – владивостокцы, привыкли – это окружает нас ежедневно. Поэтому советую всем приехать в Приморье и насладиться такими моментами тоже.



– Подобные заплывы вы проводите часто и в разных местах. Почему в этот раз плыть решили именно в заливе Петра Великого?



– Так как 2021 – это Год Байкала в Иркутской области, мы, конечно же, снова будем участвовать в акции «За чистый Байкал», которая пройдет в августе. Но перед этим необходимы тренировочные заплывы. Владивосток стал таким. Вообще изначально мы планировали две тренировочные эстафеты. Первый заплыв – на 200 км по реке Амур с 1 по 4 июля, а второй – на 120 км по заливу Петра Великого в конце июля. Но на Амуре внезапно началось наводнение, в Китае шли дожди, уровень реки в районе Благовещенска поднялся на рекордную отметку. Плыть стало небезопасно, поэтому мы решили переиграть и устроить акцию сразу во Владивостоке. Именно там, потому что мы уже давно наблюдаем проблемы с чистотой воды вокруг города. Также есть проблемы в самом заливе Петра Великого, который является частью Японского моря. Оно частично загрязнено после аварии на АЭС в Фукусиме и усилиями жизнедеятельности человека в том числе.





– В заплыве участвовали спортсмены со всей России. Что можете сказать о команде, с которой плыли?



– Заплыв у нас получился действительно многорегиональный. Поучаствовала Чеченская Республика и ее представитель Заур Закраилов, Москва и Керчь, которые представлял председатель совета директоров ИД «Аргументы Недели» Вячеслав Тимошенко. Заур и Вячеслав в свое время установили мировой рекорд, переплыв Байкал. Также приехала чемпионка мира по зимнему плаванью Татьяна Гавриленкова. Она представляла Иваново. Поучаствовал Дмитрий Филатов из Хабаровска, который переплывал Берингов пролив. Прибыл и его земляк Алексей Балыков, он в прошлом году участвовал в наших заплывах и показал себя очень достойно. Новосибирск представлял 18-летний Алексей Булатов – курсант Морского государственного университета. Все остальные были из Владивостока. Город представлял я, моя супруга Мария Чижова – мы с ней в 2013 году переплыли Берингов пролив, являемся победителями и призерами Чемпионатов мира по зимнему плаванию. Поучаствовал и наш шестилетний сын Иван. Он плавает с нами с двух лет. Второго нашего сына Илью, которому сейчас два, тоже взяли с собой, приобщаем к этому делу и его. Также в эстафете участвовали Евгений Зозуля – он был с нами во время прошлогоднего заплыва через Байкал, и Павел Комаров – мастер спорта международного класса и чемпион мира по зимнему плаванию. Плыли в эстафете, помимо прочих, Александр Смирнов и Иван Албутов. Команда наша была дружной, 120 километров за 4 дня преодолели в штатном режиме.



– А как готовились к заплыву?



– Мы, как спортсмены, не перестаём готовиться никогда. Тренировки у нас проходят ежедневно, утренние зарядки, а это плавание в том числе, тоже. Плаваем в море и летом, и зимой, если позволяет вода. Каждый день проплываем от полутора до трех километров только утром. Вечером тоже в воде. Поэтому своё тело и дух мы тренируем постоянно, набираем километраж, участвуем в соревнованиях, чтобы подготовиться морально, закаляемся, – это пригодится, мы знаем. Вот в том году, когда плыли через Байкал, пришлось столкнуться с холодной водой – пять градусов в летнее время. Плыли полчаса, через полтора часа нужно было опять заходить в воду. Не у всех получилось, хотя я справлялся. Плыл 7 этапов – это три с половиной часа в холодной воде. Но все это – благодаря грамотной и спланированной подготовке. Нужно учитывать все мелочи: как спортсмен питается во время заплыва, как отдыхает, есть ли у него проблемы физического или психологического плана. Хорошо подготовленный спортсмен, не имеющий серьёзных проблем, на финише всегда получит хороший результат и преодолеет дистанцию успешно.





– Сложен ли был заплыв во Владивостоке физически? Или на вашем опыте были дистанции и посложнее?



– Физически для нас преодолеть такую дистанцию было нетрудно. Тот же Павел Комаров буквально две недели назад переплыл Амурский залив туда-обратно, преодолев дистанцию в 24 км. В целом все наши спортсмены готовы одномоментно, не выходя из воды, плыть по 20-30 км. А мы плыли от 1,5 до 2 км по 1-3 смены в день. Так что нагрузка не была такой серьезной. Для нас – подготовленных пловцов. Конечно, для неподготовленных людей – это будет серьезным испытанием.



– Для вас этот заплыв – первый на такую большую дистанцию?



– Конечно нет, плавали и больше. Вообще если взять организацию проведения заплывов такого уровня, то в марафонских заплывах по плаванию на открытой воде я принимаю участие с 1989 года. Именно на реке Амур в 1989 году я проплыл заплыв 40 км, в 1990 — 50, в 1991 — 70, в 1992 — 100, в 1993 — 150, не выходя из воды. Потом в 2008 по 2010 год мы переплыли весь Амур. В 2013-м пересекли Берингов пролив, установив мировой рекорд и попав в книгу рекордов Гиннесса. Теперь наша дружная команда Федерации зимнего плавания Приморского края «Косатка ДВ» ежегодно проводит три-четыре заплыва подобной направленности. У нас в команде только профессионалы. Существует большой резерв в клубе, много молодёжи, много детей. У нас единственная команда в России, где выступает много детей. Мы уделяем этому большое внимание, потому что если не будет детей, то, соответственно, не будет никакого результата в будущем.





– Насколько мне известно, «Косатка ДВ» помогала в организации заплыва и во Владивостоке. Кто еще оказал содействие?



– Основными партнерами при организации и проведении наших соревнований являются: Министерство физической культуры и спорта Приморского края, общественная организация «Олимпийский совет Приморского края», общественная организация Федерации зимнего плавания Приморского края «Косатка ДВ», наш генеральный партнер – «Порт Вера», а также Издательский дом «Аргументы недели». Вот такой грамотный симбиоз позволяет нам добиваться хороших результатов при проведении мероприятий любой сложности.

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