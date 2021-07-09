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Бару StereoPeople в центре Москвы грозит закрытие на три месяца за работу без системы QR-кодов

, 12:38

Бару StereoPeople в центре Москвы грозит закрытие на три месяца за работу без системы QR-кодов
Фото: pixabay.com

Главный инспектор Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Москвы Андрей Поплавский заявил, что бар StereoPeople в Столешниковом переулке могут закрыть на 90 суток за нарушения мер против распространения COVID-19.

«ОАТИ совместно с полицией в ходе проведения ежедневных рейдов по соблюдению ограничительных мер, установленных указами мэра Москвы, было установлено, что в баре StereoPeople, расположенном по адресу: Столешников пер., д. 6, стр. 2, продолжалось обслуживание посетителей после 23:00, предварительная проверка QR-кодов не осуществлялась. Кроме того, нарушены требования по соблюдению социального дистанцирования и использования средств индивидуальной защиты посетителями и работниками заведения», - сказал Андрей Поплавский.

За указанные нарушения предусмотрен штраф до 300 тыс. руб. Если будут выявлены факты причинения вреда здоровью человека, заведению может грозить штраф до 1 млн руб. или приостановление деятельности на срок до 90 суток.

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