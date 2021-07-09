Бочкарев: Здание спортшколы «Самбо-70» в ТиНАО планируется ввести в эксплуатацию до октября

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9 июля 2021, 12:30

Фото: Бочкарев А.Ю. Пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы

Заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев сообщил, что общеобразовательную школу со спортивным уклоном «Самбо-70» планируют ввести в эксплуатацию в поселении Сосенское в ТиНАО в июле-сентябре 2021 года.



«В поселении Сосенское на ул. Василия Ощепкова в III квартале планируется завершить строительство школы «Самбо-70» со спортивным уклоном. Учебное заведение будет рассчитано на 1 тыс. 125 учеников. В распоряжении учащихся будут просторные, хорошо оборудованные классы, где они, помимо всего прочего, смогут изучать иностранные языки, кулинарию, информатику, основы обработки дерева и металла», - рассказал Бочкарев.



Он отметил, что в здании также будут находиться методические кабинеты и специальные мастерские.



Андрей Бочкарев добавил, что школа будет адаптирована для углубленного изучения гуманитарных и точных наук.



«Здесь разместят библиотеку и медиатеку, актовые и спортивные залы, а также два бассейна с длиной дорожек 25 м и 10 м», - пояснил он.



Руководитель департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин отметил, что учебное заведение возводится на внебюджетные средства ГК «Гранель» вблизи жилого комплекса «Москвичка». Он подчеркнул, что здание отвечает всем требованиям противопожарной безопасности и доступности для маломобильных людей и взрослых.



«Кроме школы в ЖК «Москвичка» инвестор возводит детский сад на 225 мест и уже завершил работы по устройству фасадов. Строительство планируется завершить в IV квартале 2021 года. Застройщик намерен передать детский сад в городскую собственность», - пояснил Жидкин.



По его словам, с 2012 года за счет различных источников финансирования спроектировали, построили и ввели в эксплуатацию более 90 современных и прекрасно оснащенных социальных объектов. До конца 2021 года за счет средств бюджета города и инвесторов планируется завершить строительство и сдать в эксплуатацию более 20 школ и детских садов.



Ранее Андрей Бочкарев сообщал, что в ближайшие три года инвесторы намерены ввести в эксплуатацию на территории ТиНАО 69 объектов образования и семь объектов здравоохранения.





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