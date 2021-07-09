Глава Роспотребнадзора Анна Попова раскрыла, что дельта-штамм коронавируса завозят в Россию из Мальдив, ряда стран Европы и США

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9 июля 2021, 12:06

Анна Попова, фото: Alexander Kulebyakin, globallookpress.com

Глава Роспотребнадзора Анна Попова раскрыла, что индийский штамм "дельта" коронавирусной инфекции COVID-19 завозят в Россию в основном с отдыха на Мальдивских островах, из нескольких европейских стран и из США.

Телеведущая Наиля Аскер-заде беседовала с главой Роспотребнадзора и опубликовала часть интервью в своём Telegram-канале.

"Штамм "дельта", то, что мы видим сегодня, - это хороший отдых на Мальдивах, это несколько европейских стран, которые сейчас показывают, что у них до 70-90% имеет место его распространение, и Соединенные Штаты", - сказала Попова в интервью Аскер-заде.

Попова ранее сообщала, что в июне - начале июля в России порядка 66 процентов всех заразившихся коронавирусной инфекцией болеют вариантом "дельта" COVID-19, остальные "уханьским", также "немножечко британского штамма, и штаммы, которые не классифицируются так четко".

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