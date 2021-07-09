Алексей Текслер выехал в Карталинский район

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9 июля 2021, 11:10 Анна Поперечная

Фото Людмилы Ковалевой («Южноуральская панорама»)

На юге Челябинской области продолжает бушевать огненная стихия

Алексей Текслер выехал из Троицка, где принимал участие в «Расулевских чтениях», в Карталинский район. Напомним, ранее губернатор поручил главам районов отчитываться о ситуации и о работе авиационной техники каждые 30 минут.

В Карталинском районе в опасности находятся населенные пункты Джабык. Началась эвакуация жителей. Огонь также плотно подошел к поселку Новокоалиновый. Как сообщает «Карталинская новь», горит трава около местного кладбища. Ситуацию осложняет дым и сильный ветер. В Еленинке загорелась заправка, но ее удалось отбить от огня.

МЧС России нарастило группировку для защиты населённых пунктов в Челябинской области. К тушению привлечены самолет Бе-200ЧС и вертолет Ми-8 с ВСУ-5 МЧС России.

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