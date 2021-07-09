Организаторам концерта Арбениной на теплоходе в Москве грозит крупный штраф

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9 июля 2021, 10:55

Фото: pixabay.com

Главный инспектор Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Андрей Поплавский сообщил, что организаторам концерта Дианы Арбениной на теплоходе «РИО-1» может грозить штраф до 1 млн рублей за нарушения мер против COVID-19.



«ОАТИ совместно с транспортной полицией по ЦАО и ГКУ «Организатор перевозок» в ходе проведения рейда по соблюдению ограничительных мер, установленных указами мэра Москвы, выявлены грубые нарушения требований социального дистанцирования и использования средств индивидуальной защиты при проведении концерта Дианы Арбениной на теплоходе «РИО-1». На теплоходе, по визуальной оценке, находилось более 500 человек. Отмечены массовые скопления людей как при посадке и высадке на судно, так и непосредственно на борту теплохода. При этом ПЦР-тесты и QR-коды организаторами не проверялись» - рассказал Андрей Поплавский.



Одновременно он отметил, что вызывает недоумение безответственность некоторых артистов, таких как Диана Арбенина, а также организаторов подобных мероприятий, которые в пандемию подвергают риску смертельного заражения сотни людей.



За выявленные нарушения в соответствии со ст. 20.6.1 КоАП РФ предусмотрен штраф в размере до 300 тыс. руб. В случае установления фактов причинения вреда здоровью человека может быть назначен штраф до 1 млн руб. или приостановление деятельности на срок до 90 суток.





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