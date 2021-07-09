На Камчатке найден второй «чёрный ящик» разбившегося Ан-26
9 июля 2021, 10:42
На Камчатке найден второй «чёрный ящик» разбившегося Ан-26. О том, что найдены два бортовых самописца потерпевшего крушение пассажирского самолёта, в пятницу сообщили в экстренных службах края.
Про первый найденный «чёрный ящик», обнаруженный на склоне сопки вблизи посёлка Паланы, сообщалось, что прибор без критических повреждений,- передаёт Интерфакс.
По словам представителя экстренных служб Камчатского края, в течение минувших суток при обследовании места падения Ан-26 спасателями и водолазами обнаружены четыре тела погибших и шесть фрагментов тел,- передаёт РИА Новости. На данный момент обнаружены 23 тела жертв крушения Ан-26.
Всего погибли 28 человек, 22 пассажира и шесть членов экипажа. Опознана личность одно погибшего.
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