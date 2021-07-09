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9 июля 2021, 10:42

фото: vk.com/mchs_kamchatka

На Камчатке найден второй «чёрный ящик» разбившегося Ан-26. О том, что найдены два бортовых самописца потерпевшего крушение пассажирского самолёта, в пятницу сообщили в экстренных службах края.

Про первый найденный «чёрный ящик», обнаруженный на склоне сопки вблизи посёлка Паланы, сообщалось, что прибор без критических повреждений,- передаёт Интерфакс.

По словам представителя экстренных служб Камчатского края, в течение минувших суток при обследовании места падения Ан-26 спасателями и водолазами обнаружены четыре тела погибших и шесть фрагментов тел,- передаёт РИА Новости. На данный момент обнаружены 23 тела жертв крушения Ан-26.

Всего погибли 28 человек, 22 пассажира и шесть членов экипажа. Опознана личность одно погибшего.

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