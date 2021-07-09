У успеха мамины глаза: противоположные знаки Водный Рак – Земной Козерог

Аргументы Недели → Общество 13+

9 июля 2021, 10:25 Екатерина Максимова,

Фото из открытых источников

Говорят, что если у человека есть счастливая семья и любимая работа, то у него есть все! Согласно древнему звездному знанию, эти две вещи связаны между собой! Помните, что каждая пара противоположных знаков образуют ось, которая отвечает за конкретную сферу жизни? Вот сегодня мы говорим про ось семьи и карьеры, матери и отца, личного и социального успеха.



Мы изначально рождаемся в дуальном мире и с самого детства начинаем его так воспринимать, потому что у нас есть мама и папа, две противоположности, дополняющие друг друга. Так вот, Рак символизирует маму и дом, им управляет Луна, а Козерог отца и социум под протекцией Сатурна. Рак - тонко чувствующий, водный, самый женский из всех, представитель Зодиака. Поэтому он живет теми, кого любит, и очень сильно зависит от эмоционального состояния своего близкого окружения. Внешняя среда часто кажется враждебной, им непросто покорять карьерные вершины, но дома они настоящие лидеры, там их место сборки, их арена, где они должны править. Рак, это пространство, где Сатурн находится в изгнании, то есть ему там очень некомфортно и трудно проявить себя. Сатурн планета дисциплины, иерархии, ограничений, достижений и когда она попадает в этот эмоциональный знак, то порой Раки могут стать домашними тиранами, таким образом компенсируя недостаток успеха в карьере. Поэтому им все равно следует смотреть в сторону развития своих профессиональных достижений, учиться у своей противоположности Козерога, а он соответственно у Рака постигает душевную теплоту.



При всей домовитости, Раки любят путешествовать и расширять свои горизонты, потому что планета Юпитер экзальтирует (очень хорошо себя проявляет) в этом знаке. Они могут отлично транслировать свои знания и умения другим, лечить, учить и заниматься благотворительностью. Раки с виду могут показаться не активными, но внутри у них бушует огонь, к которому они подпускают только тех, кто им по-настоящему дорог.



Чтобы учиться у своей противоположности, первый шаг – осознание и принятие своих несовершенных качеств, которые можно позаимствовать у своего звездного отражения. Для Рака это качества Сатурна – лидерство, карьера, структура, сдержанность. Бесспорно, их вселенная это дом, но уголок социальных достижений обязательно должен присутствовать, чтобы совсем не уйти в свою раковину. Из астрокоррекции тут могут помочь циркон, оникс, обсидиан, черный гранат. Ракам очень хорошо иметь свой рабочий кабинет или место для работы, где будет располагаться амулет из какого-нибудь из названых самоцветов. Помогут синие и черные цвета в интерьере, горные заснеженные вершины на картинах и обоях. Сатурну соответствуют черепахи, вороны и все рептилии. Поэтому, чтобы подпитываться энергией этой планеты можно завести этих сатурнианских питомцев. Все, что Рака гармонизирует, то Козерога сделает еще более замкнутым. Ему нужно развивать в себе качества Луны, которая в нем ощущает себя брошенной и замкнутой.



Управляет Козерогом Сатурн, единственная планета нашей системы, которая имеет массивные кольца, символизирующие дисциплину и ограничения, время и форму. Именно поэтому представители этого знака чаще всего очень организованы, стремятся с детства покорять вершины, социальная роль для них важнее личной. Это прекрасные лидеры и руководители, потому что они умеют отлично структурировать и направлять коллектив в нужное русло. Также они обладают прекрасным чувством времени, ведь Сатурн вечный хронометр. А вот эмоции этого знака чаще всего скрыты от окружающих и показывают они их только близким и в экстремальных обстоятельствах. Всю жизнь им приходится работать над своей эмоциональностью и чаще всего они полностью раскрываются в зрелом возрасте, когда, наконец, могут находить баланс между карьерой, которая их полностью захватывает, и личной жизнью.



Чтобы помочь своему внутреннему ребенку, Козерогам необходимо нарабатывать качества Луны – заботливость, открытость, чувствительность, материнство. Этот знак может не любить жемчуг, лунный камень, белый коралл, но это камни, которые помогут примагнитить энергию этой планеты. Очень полезен белый и серебристый цвет стен, хрусталь и сверкающее стекло, обилие зеркал в интерьере. Из домашних питомцев подойдет кошка, особенно серебристая или белая. Водные пейзажи с лунной дорожкой станут отличным подарком в дом, заряжая его женской, лунной энергией.



Подытоживая, скажу, что для гармонии Ракам надо почувствовать в себе энергию отца, а Козерогам – матери. Недаром говорят, что у успеха мамины глаза! В следующий раз мы разберем самую творческую пару ЛЕВ-ВОДОЛЕЙ, а это еще и про детей, ведь дети — это тоже творчество!

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