Как москвичам спасаться от жары: топ 5 пляжей столицы

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8 июля 2021, 21:31 Наталья Полянская

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Лето в 2021 году поистине радует жителей нашего города хорошей погодой. На улице тепло и у многих появляется желание загорать и купаться. Но нельзя забывать, что плавать можно только в специально отведённых для этого местах.



Который год одним из лучших пляжей Москвы является пляж Мещерское. Это место радует своих гостей прозрачной чистой водой и природой. Данный пляж бесплатен для посещения. На территории Мещерского много растительных зон и чистый песок. Важной чертой можно назвать и близость различных кафе, благодаря которым можно разнообразить досуг.



Не менее живописным местом для летнего отдыха можно назвать пляж на Чёрном озере. Пляж расположен недалеко от Москвы в населённом пункте Зеленоград. Туда можно быстро добраться из любой точки города. Чёрное озеро расположено рядом с лесом. Гостей порадует свежий хвойный воздух чистая вода.



Самой популярной точкой для купания и принятия солнечных ванн можно назвать пляж в Рублёво. Рублевский пляж отличается своей оборудованной территорией. Приезжать сюда лучше в будние дни, так как в выходные слишком людно. Рядом с песочным пляжем находится немалое количество кафе и мест для развлечений.



Из искусственно созданных локаций для пляжного релакса одним из известных мест является «The Баssейн». Шезлонги и сам бассейн расположены в парке «Сокольники». У бассейна можно не только позагорать, но и посетить DJ-вечеринку. На территории работает бар и ресторан.



Среди молодёжи популярным местом для спасения от жары принято считать «Аквакомплекс Лужники». Бассейны этого сооружения открытые и в них поддерживается температура 27°С. Данная зона наполнена курортной атмосферой. Тут можно поиграть в волейбол на специально оборудованных площадках и отдохнуть от городского шума.



Многим не удаётся посетить заграничные или же российские курорты, но это совсем не повод мучиться от жары в мегаполисе. В столице и её пригородах есть огромное количество живописных пляжей. Но важно помнить, что отправляясь купаться, нельзя забывать о том, что место для отдыха должно быть специально оборудовано, а вода чистой и безопасной.

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