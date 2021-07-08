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Путин поддержал мальчика, который не сдержал слезы из-за волнения в ходе общения с ним

, 17:55 Источник: Свободная пресса

Путин поддержал мальчика, который не сдержал слезы из-за волнения в ходе общения с ним
финалисты Всероссийского конкурса «Большая перемена», Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин поддерживал одного из финалистов конкурса «Большая перемена», который не совладал с волнением и заплакал во время своего выступления. Встреча прошла в формате видеосвязи.

Финалисты Всероссийского конкурса «Большая перемена» собрались в Артеке для участия в решающем этапе этого мероприятия. В ходе общения с Путиным один из участников – 11 – летний Даниил - взял микрофон и поблагодарил свою семью за поддержку, но позже не смог сдержать слезы. Российский лидер постарался его успокоить.

«Все хорошо! То, что так переживаешь, с такой душой говорить о том, что ты делаешь, подчеркивает твое доброе отношение к твоим близким. Это очень хорошо, ты не стесняйся этих слез. Не надо стесняться!» - цитирует слова Путина «Свободная пресса».

Мальчик поблагодарил президента, выпил воды и продолжил описание своего проекта.

Напомним, что в июле 2019 года во время встречи с Путиным одна из студенток Уральского федерального университета потеряла сознание. Тогда президент, прервав обсуждение вопросов, призвал окружающих помочь ей. 

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