Запись на электронное голосование в Москве на предстоящих выборах начнется 2 августа

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8 июля 2021, 17:36

Фото из открытых источников

Прием заявок на участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) на выборах в 2021 году в Москве стартует 2 августа. Перед этим, в конце июля, систему протестируют. Об этом сообщил руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице Алексей Венедиктов.



«Тест ДЭГ должен пройти в июле и должен идти 30-31 июля до начала приема заявок для участия в дистанционном электронном голосовании 2 августа», - рассказал он.



Как сообщил начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко, во время тестирования опробуют несколько новых функций - «отложенное решение», помощник для слабовидящих и систему навигации между тремя типами бюллетеней.



«Основное изменение, которое мы предлагаем протестировать – это так называемое «отложенное решение». <…> Мы также предлагаем протестировать систему навигации между бюллетенями, которых в этом году будет три типа, а не один, как было ранее. <…> В том числе, на этом тестировании мы покажем помощника для слабовидящих. Среди избирателей есть люди со слабым зрением. Инструмент озвучивает то, что отображается на экране и для подтверждения того или иного действия достаточно нажать на нужную клавишу на клавиатуре», - рассказал Костырко на заседании Общественного штаба.



Кроме того, будет протестирована навигация между бюллетенями – можно ли свободно выбрать нужный бюллетень и не заполнять тот, который не нужен избирателю или как вернуться и заполнить тот бюллетень, который был ранее пропущен, пояснил Костырко.



В проверке системы впервые опробуют функцию «отложенного решения», позволяющую вернуться к электронному бюллетеню, который находится в режиме автосохранения, и сделать другой выбор. Как отмечает Костырко, помимо прочего, такая функция поможет тем, кто столкнется с техническими проблемами во время голосования.



У избирателей, столкнувшихся с техническими проблемами, будет еще одна возможность проголосовать. По словам председателя Центризбиркома (ЦИК) РФ Эллы Памфиловой, они смогут прийти на традиционный участок и отдать свой голос электронно с помощью специального компьютера.



Кроме того, если избиратель вдруг по какой-то причине не захочет голосовать с помощью ДЭГ, у него будет возможность перезаписаться и отдать свой голос на обычном участке. Сделать это он сможет максимум за три дня до начала выборов. За это время у членов избирательных комиссий будет возможность тщательно сверить списки избирателей. «Это исключает попытки двойного голосования», - отметила Памфилова.



Выборы в Госдуму пройдут 19 сентября. Одновременно с этим будут проходить региональные и муниципальные выборы. В единый день голосования 2021 года должны пройти прямые выборы глав 9 субъектов РФ и 39 региональных парламентов.

В Москве, помимо выборов в Государственную думу, пройдут довыборы депутатов Московской городской думы в двух округах и выборы муниципальных депутатов в районе Щукино. Электронные бюллетени предусмотрены для выборов всех трех уровней.

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