Голливудская звезда Сара Джессика Паркер получила в подарок латвийские чипсы

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8 июля 2021, 17:26 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: cоцсети

Голливудская звезда Сара Джессика Паркер отведала латвийские чипсы, и так они ей «пришлись к душе», что она начала их расхваливать!

Предприимчивые латвийские производители данных «хрустяшек» мгновенно отреагировали – отправили в подарок актрисе несколько коробок понравившегося лакомства.

Директор предприятия по экспорту Кристап Радзиньш заявил, что таким образом фирма выразила признательность звезде!

Самое интересное, что тот продукт, который понравился Саре, увы, недоступен для простых латвийцев – его нет на прилавках магазинов…

Получается, что латвийские чипсы ест Америка, а латвийцы просто облизываются! Забавно!

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