Глава МИД Латвии поддержал Литву, выславшую из страны дипломатов Беларуси

Аргументы Недели → Общество 13+

8 июля 2021, 16:56 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: depositphotos.com

Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевич выразил свою солидарность Литве, которая ранее объявила о высылке белорусских дипломатов со своей территории. Это был ответ на аналогичное решение Минска.



Свою четкую позицию глава МИД Латвии высказал в социальных сетях:



«Полная поддержка и солидарность с нашими литовскими друзьями, и с соседями. Режим в Минске намеренно уменьшает европейское присутствие в Белоруссии, пытаясь скрыть масштаб и жестокость в отношении представителей СМИ и гражданского общества».



Белоруссия приняла решении о сокращении до минимума числа литовских дипломатов в ответ на решение Вильнюса присвоить дипломатический статус офису экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости