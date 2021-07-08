Глава МИД Латвии поддержал Литву, выславшую из страны дипломатов Беларуси

Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевич выразил свою солидарность Литве, которая ранее объявила о высылке белорусских дипломатов со своей территории. Это был ответ на аналогичное решение Минска.
Свою четкую позицию глава МИД Латвии высказал в социальных сетях:
«Полная поддержка и солидарность с нашими литовскими друзьями, и с соседями. Режим в Минске намеренно уменьшает европейское присутствие в Белоруссии, пытаясь скрыть масштаб и жестокость в отношении представителей СМИ и гражданского общества».
Белоруссия приняла решении о сокращении до минимума числа литовских дипломатов в ответ на решение Вильнюса присвоить дипломатический статус офису экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской.
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