Кабинет министров Латвии принял решение ввести обязательную вакцинацию

Аргументы Недели → Общество 13+

8 июля 2021, 16:46 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: mediasalt.ru

6 июля Кабинет министров Латвии принял концептуальное решение ввести обязательную вакцинацию для работников определенных сфер: здравоохранение, образование, социальный уход…



Обязательная вакцинация – одна сторона решения, но есть и другая: закрепить за работодателями право увольнять сотрудников, которые отказались от вакцинации. Более того, в ближайшее время данное решение обретет форму закона!



Получается, что вакцинация станет принудительной? А как же права человека? Его личный выбор в демократической стране? Получается, что существуют двойные стандарты в Латвии?



Разумеется, не все политики, чиновники и простые латвийцы приняли на «ура» данное решение.



Специально для балтийского бюро «Аргументы Недели» комментарии депутата Сейма, экс-министра благосостояния Латвии Рамоны Петравичи:



«Вакцинация является жизненно важной составляющей частью борьбы с пандемией Covid-19, но в то же время ее обязательность рискует вызвать лавину проблем, как, например, отмена права принятия автономных решений, которые касаются своего тела и дискриминации по состоянию здоровья. Обязательная вакцинация несет в себе серьезные причины для дальнейшего фиаско самого процесса вакцинации: во-первых, обязательная вакцинация угрожает правам на самовыражение. Эти фундаментальные права являются основой демократических государств, которые защищают общество от контроля авторитарного государства. При требовании обязательной вакцинации нарушается баланс исполнительной и правовой власти, злоупотребляя временным согласием общества – расширить полномочия правительственного мандата. Решение о принудительной вакцинации создает противоправные препятствия для получения дохода, для возможности пользоваться услугами, и для права на автономию из-за медицинского выбора, сделанного человеком на основе своих соображений. Данное обстоятельство угрожает демократическому процессу, допускает возможность антиконституционных действий в кризисных ситуациях, и создает серьезный прецедент нарушения интересов общества. Во-вторых, обязательная вакцинация создает выраженную дискриминацию против незащищенных групп общества. Стоит отметить, что вовлечение в процесс вакцинации не является равноценным в различных группах общества. Поясняю: у людей старше 55 лет, желание вакцинироваться падает пропорционально возрасту. Данный факт основан на мнении Национальной службы здоровья Латвии. Так же разделение идет по этническому признаку: небольшое число представителей этнических меньшинств готовы пройти вакцинацию. Представители данных групп уже сейчас не прививаются. Почему? Не верят в эффективность или безопасность вакцин! Возможно, уже не доверяют правительству, которое все это просто навязывает. Совершенно понятно, что они не будут принудительно вакцинироваться. В данной ситуации, отдельные группы общества полностью исключаются из взаимодействия с государством и работодателями. А это ведет к увеличению дискриминации!



В конечном итоге обязательная вакцинация затрудняет сам ее процесс. Совершенно очевидно! Не стоит игнорировать и тех, кто высказал громко и ясно свою позицию по поводу принудительной вакцинации. Я говорю о людях, о латвийцах. Что будет если насильно подавлять мнение тех, кто против? Конечно, это вызовет негативное отношение! И не только среди противников вакцинации, но и со стороны всего общества. Это следует учитывать. Возникнет окончательное недоверие к правительству и к дальнейшим его решениям по борьбе с коронавирусом. Несомненно, снизится темп самой вакцинации, и увеличится общий скепсис против государства. Будут результаты совершенно противоположные ожидаемым. Это мое мнение! Я не думаю, что сторонники обязательной вакцинации найдут убедительные аргументы против мною сказанного. Единственное, что «противники» ответят – надо быстрее действовать в данной ситуации! Я – за свободный выбор! И призывают выступить против принудительной вакцинации!»



Каждый человек волен делать свой выбор! Получается, что, например, представители ЛГБТ, несмотря на недовольство латвийского общества, устроили «выход прайда», а все остальные, как говорят в Одессе – «кушайте и не обляпайтесь»!



Добавлю, что данное решение Кабинета министров Латвии должен утвердить Сейм. Посмотрим…

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