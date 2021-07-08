В Санкт - Петербурге с 13 июля вводятся дополнительные ограничения из-за коронавируса

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8 июля 2021, 16:56

Эрмитаж, фото: pixabay.com

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов внес изменения в постановление «О мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции» в городе. Новые ограничения вступают в силу с 13 июля.

«... запрещается проведение любых массовых мероприятий численностью свыше 75 человек. Это ограничение не затронет культурные и зрелищные мероприятия, проводимые в театрах, концертных залах, цирке и кинотеатрах по согласованию с комитетом по культуре Петербурга, а также спортивные и физкультурные мероприятия, проводимые по согласованию с комитетом по физической культуре и спорту», - сказано в документе.

Отмечается, что на таких мероприятиях наполняемость театров и концертных залов не должна превышать 1 500 человек, а цирков - более 50%. При этом спортивные и физкультурные мероприятия будут проводиться без зрителей.

Кроме того, на пассажирских судах одновременно не может находиться более 50% человек от общего количества мест, также на них нельзя проводить зрелищно-развлекательные мероприятия.

Все коронавирусные ограничения, введенные в Санкт-Петербурге, продлеваются до 16 августа.

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