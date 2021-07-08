Смертельная встреча: каких животных стоит опасаться

Аргументы Недели → Общество 13+

8 июля 2021, 16:34 София Немых

Фото из открытых источников

Ученые до сих пор не знают точное количество видов животных, которые населяют нашу планету. По последним оценкам, на Земле насчитывается более 1 млн. видов живых существ. Встреча с некоторыми из них совсем безобидна, с другими – опасна, а с третьими и вовсе – смертельна. Ежегодно животные убивают сотни тысяч человек. Так кто же из них представляет наибольшую опасность?



Носорог занимает одну из первых позиций в топе опасных животных Африки. Хотя это животное не отличается острым зрением, оно обладает прекрасным слухом и обонянием. Длинный и острый рог – их отличительная черта, которая позволяет пронзать всё, что появляется на пути. Чаще всего одного удара достаточно, чтобы переломать почти все кости человека. Масса тела гигантского жителя Африки может достигать 4 тонн, поэтому оказаться под его копытами – смертельно опасно. Однако эти животные очень осторожны и боязливы, но стоит их ранить или напугать, они с яростью бросятся на врага. Разъяренный носорог передвигается со скоростью 40 км/ч и с легкостью может протаранить машину. Согласно статистике, каждый год в результате нападения этого животного погибает как минимум один человек.



Ещё одним не менее опасным животным является медведь Гризли, обитающий преимущественно в канадских лесах. Эти животные весят 500 кг. и достигают 3-х метров в росте. Учитывая такие размеры, он может лазать по деревьям и спокойно пересекать бурное течение горных рек и потоков. У этого животного отлично развито зрение и нюх, жертву медведь может учуять за несколько сотен метров. Разрывать тушу за считанные секунды ему помогают острые зубы и 13-сантиметровые когти. В то же время Гризли – величественные звери, их не стоит бояться, но для перестраховки, лучше всего наблюдать за их величественностью по другую сторону высокого забора.



Говоря про самых опасных в мире животных, невозможно обойтись без большой белой акулы. Её также называют акулой-людоедом. Ужаснуться можно лишь от одного только вида хищника. В длину она может достигать до 7 метров, а в весе – до 3 тонн. Несмотря на такие размеры, заметить приближение белой акулы очень сложно. Она нападает резко и неожиданно, отличается высокой скоростью и настойчивостью. Челюсти хищника имеют 3 ряда острых зубов, которые позволяют перепиливать плоть. А обоняние помогает находить жертву благодаря капле крови за десятки километров. Ежегодно большая белая акула атакует около 80 человек.



Ещё одним водным хищником является крокодил. Особенностью нападения этой рептилии считается его молниеносность. Преследуя добычу крокодилы развивают скорость свыше 30 км./ч. Сила укуса рептилии настолько велика, что животное способно разжевать пресноводную черепаху. Челюсть крокодила, вмещающая 65 зубов, одна из сильнейших на планете. А Хвост хищника – ещё одно орудие убийства, позволяющее оглушить рыбу, сбить с ног буйвола и разбить лодку. Когда крокодил выпрыгивает из воды, хватая жертву, спастись от него фактически невозможно. Земноводное питается всем, что движется, ежегодно убивая сотни людей.



Ну и наконец самое опасное животное Африки – бегемот. Из-за их размеров и агрессивности погибает больше людей, чем от крокодилов и львов. Гиппопотамы могут достигать 4,5 м в длину, и весить 4 тонны. А ещё эти животные запросто открывают пасть на 180 градусов и кусают с силой в 230 кг. Порой эти животные кажутся милыми и безобидными, но на самом деле бегемоты непредсказуемы, территориальны и часто агрессивны. За их неуклюжим видом скрывается быстрота, они развивают скорость до 30 км ч. Большинство нападений бегемота на людей случается в предрассветное время, когда гиппопотамы возвращаются к реке. Они также нередко бросаются на проплывающие мимо них лодки, переворачивают их, при этом он может пытаться убить выпавших из неё людей.



Дикая природа интересна и красива, но иногда и очень коварна. Хищники всегда готовы затеять борьбу с любым живым существом на Земле. Но несмотря на их кровожадность, не стоит забывать, что шансы погибнуть в пасти одного из них ничтожно малы.

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