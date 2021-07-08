Предупрежден - значит вооружен: самые распространенные случаи банковского и компьютерного мошенничества 2021 года

Аргументы Недели → Общество 13+

8 июля 2021, 14:07 Анна Микеко

Фото: cоцсети

По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), за последние полгода более половины опрошенных россиян получали звонки от телефонных мошенников.

Москвы и Санкт-Петербурга (70%). Реже других такие звонки получали жители сел (40%) и малых городов (55%). Денежный ущерб из-за действий мошенников понесли 9% россиян, из которых 6% сообщили о значительном ущербе, 3% - о незначительном.

Поэтому мы вам советуем ознакомиться с распространенными схемами мошенников, дабы не стать очередной жертвой.

1. Схема мошенничества с дубликатами банковских карт.

Для этой аферы злоумышленники предварительно крадут данные жертвы, например, из слитых в сеть баз. Представляясь сотрудниками службы безопасности банка, мошенники звонят своим жертвам. Причина ясна и не сразу вызывает подозрение - они просто сверяют данные с базой кредитной организации. В ходе разговора у людей просят номер карты, срок её действия и CVV/CVC код на обратной стороне. Ну и в завершение спрашивают пароль от мобильного приложения и списывают деньги.

В некоторых случаях мошенники могут изменить основной номер телефона, к которому привязана карта, чтобы вывести деньги на чужие счета.

2. Снятие денег в банках по поддельным паспортам.

На популярных интернет-площадках мошенники выставляли объявления о продаже объектов недвижимости, премиальных автомобилей и медицинских масок. Заинтересовавшихся предложениями граждан сообщники просили подтвердить платежеспособность. Для этого им предлагалось перечислить некоторую сумму кому-либо из своих знакомых или родственников, используя определенные платежные системы, а затем предоставить продавцу квитанцию о финансовой операции.

Получив таким образом персональные данные получателей переводов, мошенники изготавливали на их имена поддельные паспорта и смело снимали со счетов граждан деньги.

3. Кража при помощи «Google Фото».

В стандартном наборе функций «Google Фото» есть возможность делиться выбранным альбомом с фотографиями с другими пользователями. Приглашение к просмотру такого альбома приходит в виде push-уведомления на телефоне. Новый альбом появляется в разделе «Общие» и содержит всего одну фотографию, сообщающую, что пользователю на его имя на сервисе «Госуслуги» одобрена выплата.

Жертве предлагают оплатить комиссию за перевод в размере 398 рублей через фейковый платежный сервис. Как только пользователь вводит свои данные, мошенники похищают их, а затем и средства со счета.

В большинстве случаев жертвами новой схемы мошенничества становятся граждане старшей возрастной категории, подростки и люди с низким уровнем цифровой грамотности. Последние — это владельцы смартфонов, которые плохо разбираются в функционале хранения фотографий и видео.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости