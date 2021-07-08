Кафе и рестораны Москвы недополучили около 17% прибыли за период с 28 по 30 июня

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8 июля 2021, 13:52

Фото: cоцсети

Анализ оперативных данных контрольно-кассовой техники (ККТ) учреждений столицы, собранный Аналитическим центром Москвы, показал, что средний объём недополученной прибыли городских заведений общепита за период с 28 по 30 июня составил 17,4%.

С 28 июня посетители столичных заведений общественного питания должны предъявлять QR-коды, подтверждающие их эпидемиологическую безопасность. Статистические данные Аналитического центра Москвы говорят, что с момента введения ограничений объём прибыли, недополученной предприятиями общепита, не превышает 24%.

Так, в первый день действия ограничений – 28 июня он составил 23,7%, во второй день снизился до 20,2%, а к третьему дню кассовый разрыв с показателями прошлой недели уменьшился втрое, составив на 30 июня 7,8%, отметил генеральный директор Аналитического центра Максим Иванов.

При этом опрос столичных рестораторов показал, что существенная доля выручки заведений общепита в летний период приходится на веранды. В ходе обследования заведений специалистами Госинспекции по недвижимости было выявлено, что в пиковые часы их заполняемость составляет не менее 85%.

На 1 июля в Москве зафиксировано 1879 действующих летних веранд, что на 25,2% больше, чем в прошлом году, отметил начальник Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости Москвы Владислав Овчинский. По прогнозам, к концу летнего сезона этот показатель может увеличиться на 10-15%.

Посещение веранд остаётся свободным до 12 июля. При этом требования к обеспечению мер профилактики коронавирусной инфекции, такие как наличие санитайзеров, средств индивидуальной защиты и соблюдение социальной дистанции остаются для веранд актуальными.

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