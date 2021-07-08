Заммэра Владимир Ефимов: В 2021 году при поддержке Москвы пять предприятий локализовали свои производства в столице

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8 июля 2021, 13:47

С начала года столичные власти помогли разместить своё производство пяти предприятиям. На чём они специализируются, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Новые площадки при поддержке Правительства Москвы были предоставлены производителям медицинских изделий, санитарно-гигиенического оборудования и средств для дезинфекции, детских игрушек, алмазных материалов и разработчику систем диагностики техсостояния промышленного оборудования.

«Общая площадь подобранных площадок составляет около девяти тысяч квадратных метров. В результате компании планируют инвестировать в своё развитие около 1,5 миллиарда рублей, а также создать 163 новых рабочих места», – рассказал Владимир Ефимов.

Подбор площадок осуществлялся при содействии Агентства промышленного развития, к услугам которого в прошлом году прибегали семь столичных компаний. В общей сложности они инвестировали в своё развитие и расширение производств 1,7 миллиарда рублей.

Справочно:

ГБУ «АПР» — подведомственное учреждение Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы, которое объединяет несколько направлений работы по развитию промышленного потенциала столицы: комплексное развитие территорий, локализацию производства в Москве, Банк технологий, горячую линия и чат-бот по консультации промпредприятий, а также оказывает услуги по технологическому аудиту промышленных предприятий города.

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